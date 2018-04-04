أهداف ريال مدريد هذا الموسم.. تعرف عليها

المواطن - مروة نبيل

بدأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الموسم الجاري، وكان أبرز أهداف ريال مدريد هو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني والمنافسة بقوة على البطولات المحلية، بجانب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي.

وعلى غير المتوقع بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالملكي بمستوى متراجع في الدوري الإسباني، ليبتعد عن صدارة الترتيب التي احتلها غريمه التقليدي برشلونة، والوصافة التي يتواجد فيها أتلتيكو مدريد، ليفقد زيدان المنافسة على أبرز أهداف ريال مدريد هذا الموسم.

وابتعد الملكي عن المنافسة على صدارة الدوري الإسباني واحتل المركز الرابع لفترات طويلة، ومع بداية عام 2018 تحديدًا تحسن مستوى الفريق كثيرًا، ليستعيد زيدان أبرز أهداف ريال مدريد الموسم الرياضي الجاري، ويُنافس بقوة على المركزين الثاني والثاني، بعدما فقد أي فرصة للتتويج باللقب.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالملكي في استعادة مستواه، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف برشلونة صاحب الـ76 نقطة، وأتلتيكو مدريد صاحب الـ67 نقطة، ويأمل زيدان تعثر الأتلتي لانتزاع الوصافة وتحقيق أبرز أهداف ريال مدريد وكسب ثقة الجمهور والإدارة.

ويبدو أن تحقيق أهداف ريال مدريد في الدوري الإسباني ليس بالأمر الصعب، خاصة أنه يتبقى 8 مباريات على نهاية الليغا، وسيواجه الملكي نظيره أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة، وفي حالة فوزه سيتقلص الفارق بينه وبين الأتلتي لنقطة واحدة.

ولم تكتمل أهداف ريال مدريد هذا الموسم على الصعيد المحلي، حيث إنه ودع منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي على يد ليغانيس.

ويُعتبر أبرز أهداف ريال مدريد الموسم الرياضي الجاري، هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ويبدو أنه يخطو بشكل جيد نحو تحقيق هذا الهدف، بعدما فاز على يوفنتوس في الدور ربع النهائي بثلاثية دون رد على أرضه ووسط جمهوره، ليقترب من نصف النهائي.

ولا تقتصر أهداف ريال مدريد على ذلك فقط، حيث إنه يرغب في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، والحصول على لقبها للعام الثالث على التوالي في إنجاز فريد من نوعه.

وفي حالة فوز الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سيكون لقب كأس السوبر الأوروبي هو أبرز أهداف ريال مدريد الإسباني، ليواصل الفريق اكتساحه للبطولات القارية تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :