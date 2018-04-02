إطلاق جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم بعسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على إطلاق جائزة للمعلم تحمل اسم سموه، وتستهدف المعلمين والمعلمات في المنطقة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن الجائزة، تأتي تقديراً للدور الريادي الذي يقوم به المعلمون والمعلمات، وبما يتوافق مع عِظم رسالتهم، مثمناً لسمو الأمير فيصل بن خالد هذه اللفتة الكريمة التي تُجسد حرص واهتمام سموه ودعمه المتواصل لبرامج ومناشط التعليم.

ولفت آل كركمان إلى أنه تم تشكيل لجنة للجائزة برئاسة المستشار التعليمي الدكتور عبدالله آل هادي، وعضوية عدد من الإدارات والمكاتب ذات العلاقة، على أن تقوم اللجنة بإعداد القواعد التنظيمية والخطة التنفيذية للجائزة ومتابعة تنفيذها.







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