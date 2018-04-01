إغماء عامل داخل خزان بينبع وهكذا تم إنقاذه

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

أنقذت فرق الدفاع المدني في ينبع عاملًا تعرض للإغماء أثناء تنظيف أحد الخزانات.

وصرح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني أنه تبلغ مدني ينبع عند الساعة ١٤:٢٠ من ظهر هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٧/١٥ عن اختناق عامل داخل خزان مياه في مشروع الإسكان الخيري التابع لمركز النباة بمحافظة ينبع.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث تبين أن العامل في حالة إغماء نتيجة الاختناق أثناء تنظيف الخزان وتم إخراجه من قبل فرق الإنقاذ وإسعافه من قبل فرق الهلال الأحمر وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص .







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