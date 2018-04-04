إمارة عسير تتجه لتقديم دعوى قضائية ضد من أساء إليها

المواطن - سعيد آل هطلاء

أكد المتحدث الرسمي باسم إمارة عسير سعد عبدالله آل ثابت أن الشؤون القانونية في الإمارة تتولى رفع دعوى قضائية حاليًا ضد كل من وجه اتهامًا باطلاً للإمارة ومتحدثها على إثر قضية معنفة أبها، وما صاحبها من تحليلات وأخبار مغلوطة وتغريدات مغرضة.

ورفض آل ثابت الإساءات الموجهة لإمارة المنطقة ومتحدثها كان آخرها ترند اليوم الذي أشعل توتير.

وكانت الإمارة والشؤون الاجتماعية أصدرت بيانًا مشتركًا يوضح حقيقة القضية ويؤكد مباشرة النيابة العامة التحقيق فيها والتي سوف تطلع الرأي العام على نتائج التحقيق.

وكانت إمارة عسير أوضحت أنها نسّقت مع شرطة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتحقيق في قضية ما يسمى بـ”معنفة أبها”. وتوصلت إلى معلومات أولية تفيد بأن المرأة لم تتعرض للضرب وأي عنف من قبل زوجها، حسب ما أكده الكشف الطبي الذي خضعت له. كما لم تقدم الزوجة أي شكوى رسمية ضد زوجها حول تعرضها لعنف أو ضرب.







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