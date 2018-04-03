اتفاقية شراكة بين الطيران المدني والسعودية للشحن

المواطن - واس

وقعت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة اتفاقية شراكة في مجال التدريب يتم بموجبها تدريب عدد من منسوبي الشركة في الأكاديمية عبر برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى السلامة وكفاءة العاملين في مجال الشحن الجوي.

وكانت مراسم التوقيع جرت برعاية من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي ، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة فواز الفواز ، ووقّع الاتفاقية كل من رئيس الأكاديمية السعودية للطيران المدني فهد بن سليمان الحربي، ومن جانب شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة الرئيس التنفيذي للشركة عمر حريري.

من جانبه، أوضح رئيس الأكاديمية السعودية للطيران المدني، أن هذه الاتفاقية تبرز التزام الأكاديمية بتدريب وتعزيز كفاءة العاملين في قطاع الطيران والنقل الجوي بشكل عام وقطاع الشحن على وجه الخصوص، وأضاف ” الأكاديمية السعودية للطيران المدني تعد كيانًا تعليميًّا رائدًا في المنطقة، وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، كما أنها حصدت على الاعتمادات والاعترافات الدولية من أكبر منظمات الطيران الدولية، وعلى رأسها منظمة الطيران المدني الدولي “ICAO”، والاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA”.

ونوه الحربي إلى الدور الذي تقوم به الأكاديمية لتكون رافداً أساسياً في تطوير علوم الطيران على المستوى الدولي، وتوطين تقنية صناعة الطيران المدني بالمملكة، وتنفيذ الخطط المعتمدة لتلبية الاحتياجات من الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات علوم الطيران، بالإضافة إلى تطوير مستوى أداء العاملين في مجالات أمن وسلامة النقل الجوي وفقاً للمعايير الدولية تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي ستدعم سوق الشحن الجوي بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، من خلال البرامج التخصصية التي تقدمها الأكاديمية في مجالات أمن المطارات، وسلامة وتشغيل المطارات، ولوائح وأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني، ولوائح وأنظمة ساحات المطار، والمواد الخطرة، بالإضافة إلى خطط الاستجابة للطوارئ، ومصطلحات الشحن الجوي، مثمناً جهود القائمين على الأكاديمية، ومنوهًا بجودة برامجها التدريبية المعتمدة من المنظمات الدولية للطيران المدني، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية ستسهم بمشيئة الله في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ، وضمّ العديد من الكوادر الوطنية المؤهلة للشركة.







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