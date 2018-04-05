ارتفاع الاستثمار الأجنبي في البورصة الأردنية

المواطن- واس

ارتفع صافي الاستثمار غير الأردني في البورصة الأردنية، خلال شهر مارس 2018م، بمقدار 1.6 مليون دينار أردني، مقارنة مع انخفاض قيمته 7.7 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2017م.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة الأردنية، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال التداول في البورصة خلال شهر مارس الماضي بلغت 22.6 مليون دينار أردني، شكل ذلك ما نسبته 0.17% من حجم التداول الكلي.

وبلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر مارس حوالي 47.9% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 35.5%.







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