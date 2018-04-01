الأندية تستعد لمباريات دوري أبطال أوروبا بالمواجهات المحلية

المواطن - مروة نبيل

تستعد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لانطلاق منافسات دور الـ8 بالمواجهات المحلية، حيث فضل بعض المدربين إراحة النجوم المؤثرين؛ فيما دفع البعض الآخر بالقوة الضاربة قبل مباريات الشامبيونزليج.

وعادت الأندية إلى المشاركة في المواجهات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لتكون خير إعداد لانطلاق دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018، المُقرر إقامته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ في مواجهة إشبيلية، فيما يلعب برشلونة مع روما، وفي مواجهة إنجليزي خالصة يواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي، وستكون هناك مباراة ثأرية بين يوفنتوس وريال مدريد.

ولعب ليفربول مع كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، وتغلب مانشستر سيتي على إيفرتون بنتيجة 3/1، ليوجه الثنائي تحذيرًا قويًا قبل مباراتهما المرتقبة في دوري أبطال أوروبا 2018.

وتألق ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم وفاز على لاس بالماس بثلاثية دون رد، فيما استعد إشبيلية وبرشلونة لمواجهات دوري أبطال أوروبا بالتعادل الإيجابي في الليغا بهدفين لكل فريق.

ووجه يوفنتوس رسالة تحذير لنادي ريال مدريد قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا 2018، بعدما فاز على ميلان في الدوري الإيطالي بنتيجة 3/1، فين حين اكتفى روما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام بولونيا.

وكان بايرن ميونيخ أبرز المستفيدين من المواجهات المحلية استعدادًا لبطولة دوري أبطال أوروبا 2018، حيث حقق فوزًا عريضًا على بوروسيا دورتموند بستة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم.







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