الأهلي تصدر ترتيب الدوري المصري لهذين السببين

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي من تصدر ترتيب الدوري المصري والبقاء في المركز الأول، وذلك بعد فوزه على نادي طنطا بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحافظ الأهلي على صدارته وتواجده في المركز الأول في ترتيب الدوري المصري، وذلك بفضل اجتهاد لاعبيه وقراءة مدربه حسام البدري للمباريات بشكل جيد مع تجهيز العناصر البديلة لمساندة الفريق الأهلاوي مع العناصر الأساسية.

ويتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري حاليًّا برصيد 78 نقطة وبفارق 19 نقطة عن النادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.

واحتل الإسماعيلي المركز الثاني في صدارة ترتيب الدوري المصري وذلك بعد فوزه على نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدف، في مباراة أقيمت بالأمس على ملعب الإسماعيلية في مدينة الإسماعيلية المصرية.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، حيث لم ينجح الفارس الأبيض في الفوز على الإسماعيلي وحسم المركز الثاني في بطولة الدوري المصري.

ونجح النادي الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري للموسم الثالث على التوالي، وذلك بعد استمرار تواجده في المركز الأول في ترتيب الدوري المصري.

حقق المارد الأحمر اللقب رقم 40 في تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد احتلاله للمركز الأول في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب فوزه على نادي إنبي بهدف دون رد والذي أحرزه اللاعب أيمن أشرف.

يتواجد نادي الإنتاج الحربي في المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد نادي بتروجيت في المركز الثامن في الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة.

يحتل نادي النصر المركز الـ18 في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة ويقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية المصري للموسم المقبل.







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