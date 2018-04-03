الأهلي ضد تراكتور .. أرقام الفريق الإيراني تُطمئن الراقي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب طحنون بن محمد، في مدينة العين الإماراتية، مباراة الأهلي ضد تراكتور سازي الإيراني، المُقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مستوى مميزاً للغاية في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ويتصدر المجموعة الأولى بعد مرور 4 جولات انطلاق المسابقة القارية، ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي ضد تراكتور اليوم.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل خوضه مباراة الأهلي وتراكتور سازي الإيراني، حيث إنه يملك 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن أقرب مُنافسيه.

وظهر الفريق الإيراني بمستوى متراجع في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، الأمر الذي يُطمئن الراقي وجماهيره قبل مباراة الأهلي ضد تراكتور، اليوم، حيث إنه فشل في تحقيق الفوز في أي مواجهة بالنسخة الحالية من المسابقة.

وخاض الفريق الإيراني 4 مباريات قبل مباراة الأهلي ضد تراكتور اليوم، هُزم في مباراتين وتعادل في مواجهتين، وسجل هدفًا وحيدًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الجاري.

وتُظهر أرقام الفريق الإيراني معاناته دفاعيًا وهجوميًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الأهلي ضد تراكتور، اليوم، وهو ما سيسعى لاعبو الراقي لاستغلاله وهز الشباك مبكرًا، لحسم التأهل واللعب دون ضغوط.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد تراكتور سازي 3 مرات من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح لاعبو الراقي في تحقيق الفوز مرتين، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل بين الفريقين.







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