الأهلي ضد تراكتور الأبرز.. تعرف على مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

المواطن - مروة نبيل

تستمر منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 بـ8 مباريات اليوم، أبرزها مواجهة الأهلي ضد تراكتور سازي الإيراني.

وتنطلق مباريات اليوم في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، حيث تُقام 3 مواجهات في نفس الموعد، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيريزو أوساكا نظيره جيجو يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا على إستاد ناغاي.

ويحتضن إستاد سواون كأس العالم مباراة سوون سامسونج وسيدني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوريرام يونايتد نظيره غوانزو الصيني على ملعب “موبيل”.

وفي الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شنغهاي شنهوا مع نظيره كاشيما أنتلرز، على ملعب هونجكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ذوب آهن الإيراني نظيره الدحيل القطري على إستاد فولاد شهر في بطولة دوري أبطال آسيا عند الساعة 5:15 بتوقيت المملكة، فيما يلعب الوحدة الإماراتي مع لوكوموتيف طشقند على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة عند الساعة 6:10 مساءً بتوقيت المملكة.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري مع نظيره الجزيرة الإمارتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2018 في السادسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة على إستاد ثاني بن جاسم.

وتُختتم مباريات اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا بمباراة الأهلي ضد تراكتور سازي الإيراني التي ستُقام على ملعب طحنون بن محمد، في مدينة العين الإماراتية، عند الساعة 7:20 مساءً.

وقبل مباراة الأهلي ضد تراكتور سازي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي صدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الإيراني الترتيب بنقطتين فقط.

يُذكر أن مباراة الأهلي ضد تراكتور سازي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2018 أُقيمت على ملعب السيب الرياضي، حيث إن الأندية الإيرانية تستضيف الفرق السعودية في العاصمة العمانية مسقط، فيما وقع اختيار الراقي على الإمارات لمواجهة فرق إيران هناك.







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