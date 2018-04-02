الأهلي ضد تراكتور .. الراقي لا يعرف الخسارة أمام الفريق الإيراني

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب طحنون بن محمد، في مدينة العين الإماراتية، مباراة الأهلي ضد تراكتور سازي الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا 2018 المُقرر إقامتها، مساء غد الثلاثاء.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في مواصلة نتائجه المميزة أمام الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا خلال مباراة الأهلي ضد تراكتور سازي بالجولة الخامسة، حيث إنه لم يخسر أمامه من قبل في البطولة القارية.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد تراكتور سازي 3 مرات من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح لاعبو الراقي في تحقيق الفوز مرتين، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل بين الفريقين.

وقبل مباراة الأهلي ضد تراكتور سازي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي صدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الإيراني الترتيب بنقطتين فقط.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي للفوز في مباراة الأهلي ضد تراكتور سازي، يوم غد الثلاثاء، للاقتراب من التأهل إلى الدور التالي في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، وتكرار الفوز على الفريق الإيراني، حيث إن النادي السعودي بدأ مشواره بالفوز عليه.

يُذكر أن مباراة الأهلي ضد تراكتور سازي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2018 أُقيمت على ملعب السيب الرياضي، حيث إن الأندية الإيرانية تستضيف الفرق السعودية في العاصمة العمانية مسقط، فيما وقع اختيار الراقي على الإمارات لمواجهة فرق إيران هناك.







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