الأهلي يهزم تراكتور ويتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

فاز النادي الأهلي على ضيفه تراكتور سازي الإيراني بثنائية دون رد، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

خلال الشوط الأول ضغط النادي الأهلي بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وشهد الشوط الأول إهدار نادي تراكتور الإيراني لركلة جزاء في الدقيقة الـ20.

وفي الشوط الثاني تمكن النادي الأهلي من افتتاح النتيجة عبر اللاعب مهند عسيري في الدقيقة الـ50 بطريقة أكثر من رائعة.

وواصل النادي الأهلي ضغطه وتألقه، حتى تمكن اللاعب المصري مؤمن زكريا من إضافة الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي 11 نقطة في صدارة المجموعة الأولى ويتأهل إلى دور الستة عشر، بينما توقف رصيد تراكتور عند نقطتين.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد خرج من دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا في العام الماضي أمام نادي بيرسيبوليس الإيراني.

أقيمت مباراة الأهلي وتراكتور على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية.







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