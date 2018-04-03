الأهلي يُبدع أمام الفرق الإيرانية.. وتراكتور يُعاني في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل‎

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام نظيره تراكتور سازي الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب طحنون بن محمد، في مدينة العين الإماراتية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويُحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتائج مميزة أمام الفرق الإيرانية في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تعرَّض للهزيمة مرتين فقط خلال 13 مباراة أمامها، ونجح في تحقيق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في مواجهتين.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام تراكتور سازي 3 مباريات من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا، وستكون مواجهة اليوم هي الرابعة، وتمكن لاعبو الراقي من الفوز في مباراتين، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي تراكتور سازي الإيراني أمام الأندية السعودية في منافسات دوري أبطال آسيا، حيث خاض 9 مواجهات أمامهم، استطاع الفوز مرتين فقط، وهُزم في 6 مواجهات، وتعادل مرة واحدة.

وفي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تراكتور سازي الإيراني بمستوى متراجع للغاية، حيث تعادل في مباراتين وخسر مرتين قبل مواجهة النادي الأهلي اليوم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آساي برصيد 8 نقاط، ويقع الجزيرة الإماراتي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع الغرافة القطري صاحب المرتبة الثالثة، ويتذيل تراكتور الترتيب بنقطتين.







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