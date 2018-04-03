الأيام الثقافية بلوس أنجلوس تحتفي بالأفلام السعودية

المواطن - واس

نظمت الهيئة العامة للثقافة، يوم أمس، فعاليات الأيام الثقافية السعودية في عددٍ من الجامعات الأميركية بمدينة لوس أنجلوس، وذلك ضمن النشاطات المصاحبة للزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأميركية.

وشهدت الفعاليات التي أقيمت على مدى يومين متتالين، حضورًا كثيفًا من الطلبة والطالبات الدارسين بالجامعات الأميركية، حيث استقبلوا بالقهوة العربية والتمر تجسيداً لكرم الضيافة السعودية.

كما حظيت الأفلام السعودية القصيرة بنصيب الأسد في هذه الفعاليات، حيث خصص عدد من الجامعات الأميركية بلوس أنجلوس قاعات عرض سينمائية خُصصت لعرض العديد من الأفلام القصيرة التي عمل على صناعتها وكتابتها شبّان سعوديون موهوبون في هذا المجال، وذلك بحضور رئيس جامعة نيويورك فيلم أكاديمي دان ماكلير، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال الإنتاج السينمائي.

وشارك الحضور عقب ذلك، في جلسة حوارية مع صناع هذه الأفلام، الذين عرضوا نبذة قصيرة عن تجربتهم وكيف خاضوا مجال صناعة الأفلام السينمائية القصيرة.

وأعرب عددٌ من صنّاع الأفلام السعودية، عن بالغ سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لعرض إنتاجهم السينمائي أمام الآخر، مؤكدين أن هذه البادرة ستفتح لهم الآفاق للاستفادة من آراء السينمائيين في الولايات المتحدة الأميركية، وإثراء مواهبهم لتقديم أفلام سينمائية تعكس الواقع الحقيقي والصورة الحسنة للمجتمع السعودي، ولتعرّف الآخر بشكل فني على هوية الإنسان السعودي وانفتاحه على الثقافات المختلفة.

وخصصت الفعاليات ركنًا لنقش ” الحناء “، شهد إقبالاً كثيفاً من الحاضرات، للتعرف على هذا التقليد الشعبي لنساء المملكة.

كما حرص القائمون على فعاليات الأيام الثقافية، أن يكون للمطبخ السعودي حضور في هذه المحافل، حيث تزيّنت طاولات الضيافة في الفعاليات، بالعديد من الأكلات الشعبية التي تمتاز بها المملكة كـ ” الجريش ” و ” الكبسة ” و ” معمول التمر “، وغيرها من طيّبات المطبخ السعودي.







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