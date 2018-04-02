الإحصاء: متوسط معدل النمو السنوي للسكان بالمملكة 2,52%
وفقاً لمسح الخصائص السكانية يوليو 2017

الإحصاء: متوسط معدل النمو السنوي للسكان بالمملكة 2,52%

2018/04/02
الساعة 11:29 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2005
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المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها قامت بإجراء سلسلة من مسوحات الإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، آخرها مسـح الخصائص السـكانية 2017 ( 1438 هـ)، والذي تم تنفيذه ميدانيًا خلال الفترة من 17 إلى 22 /8 / 1438 هـ الموافق 14 / 4 / 2017 إلى 18 /5 / 2017م.

وأكد الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان المملكة العربية السعودية وفقاً لنتائج مسح الخصائص السـكانية 2017 ( 1438 هـ) ( 32552336 ) نسمة مقارنة بـ (310742038) نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، بمتوسط معدل نمو سنوي (%2,52) ، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (%57,48) ذكور، و(%42,52) إناث من جملة السكان في عام 2017 ( 1438 هـ)، وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي (2016) حيث كانت نسبة الذكور(%57,44) والإناث (%42,56) ويقدر عدد السكان السعوديين وفقاً لنتائج المسح (20,064,970) نسمة في المسح الديموغرافي (2016), وذلك بزيادة مقدارها (343,392)نسمة. ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته (%50,94) ذكور، (%49,06) إناث من جملة السكان السعوديون عام 1438هـ (2017) ، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 1437هـ (2016) حيث نسبة الذكور (%50,96) والإناث (%49,04).

وبيّن المفرج أن المسح اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية و التركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة وعلن مستوى المناطق الإدارية وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان و مستويات الزواج والطلاق للسـكان .

على صعيد آخر بدأت الهيئة العامة للإحصاء في العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضيرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 – 1441هـ، بمشاركة الخبراء والمختصين والذي تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.

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