الاستبعاد من المباريات طريق رونالدو للاستمرار في الملاعب!

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، استمرار نجمه المتألق كريستيانو رونالدو في الملاعب؛ والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

وقدم زيدان نصيحة لقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو للاستمرار فترة طويلة في الملاعب، حيث أقنعه المدرب الفرنسي أنه بحاجة إلى راحة وعدم المشاركة في جميع مباريات الموسم، وذلك وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن زيدان التقى كريستيانو رونالدو بعد عودته من الإصابة في الركبة عقب نهائي “يورو 2016″، وقال له: “لو استمعت إليّ، لو قبلت بقسط من الراحة كل فترة، لو وافقت على ألا تشارك في بعض المباريات، إذا وثقت في، فإن مسيرتك ستمتد للعديد من الأعوام”.

وحققت هذه الخطة نتائج مميزة للغاية مع كريستيانو رونالدو سواء في الموسم الماضي أو الحالي، حيث غاب اللاعب البرتغالي عن معظم اللقاءات التي تسبق المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، ولعب دورًا بارزًا في تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني والشامبيونزليج، وظهر بحالة بدنية رائعة.

ولم يُشارك كريستيانو رونالدو صاحب الـ33 عامًا في عدد من مباريات ريال مدريد هذا الموسم، حيث غاب عن كأس الملك، وعدد من لقاءات الدوري الإسباني ومنها ليغانيس، إسبانيول ولاس بالاماس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب على ملعبه ووسط جمهوره.

واستبعد زيدان نجمه كريستيانو رونالدو من مباراة لاس بالماس الأخيرة في الدوري الإسباني، لإراحته قبل مباراة يوفنتوس الهامة.







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