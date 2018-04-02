الباطن ضد الاتحاد .. إبداع فيلانويفا وتراجع مستوى ثلاثي العميد الأبرز

المواطن - مروة نبيل

نال الفريق الأول لكرة القدم بالعميد إشادة بعد نجاحه في الفوز بمباراة الباطن ضد الاتحاد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، أملًا في إنقاذ موسمه الرياضي وتحقيق بطولة بعد تراجع النتائج في الدوري السعودي للمحترفين.

وعلق الإعلامي وليد الفراج على مباراة الباطن ضد الاتحاد قائلًا: “فوز الاتحاد ليس حدثًا عاديًا، ومحبو هذا النادي يقدمون الدروس في الوقوف خلف عشقهم.. لاعبو العميد قدموا جزءاً مما يطمح له الجمهور هذا الموسم وسييرا وقَّع نصف عقده”.

وتابع مقدم برنامج “أكشن يا دوري” تصريحاته بشأن مباراة الباطن ضد الاتحاد قائلًا: “برغم كل الظروف التي عانى منها الاتحاد هذا الموسم إلا أنه يصل لنهائي كأس الملك .. عند فوزهم مع سييرا بالبطولة فالتجديد واجب”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “الاتحاد في نهائي كأس الملك وفي جدة يعني المدرجات يجب أن تكون ممتلئة ومن دون دعوة .. جمهور العميد لا يقبل إلا بالبطولات الكبيرة”.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي ناصر الجديع: “بتأهل الاتحاد من أمام الباطن فقد أنقذ نهائي كأس الملك جماهيريًا وإعلاميًا.. الاتحاد بروحه وحماسه وتألقه عاد في المباراة وأنهاها بسداسية قاسية في مرمى الباطن”.

وأضاف الجديع تصريحاته قائلًا: “أتمنى أن يتم الاستمرار باستخدام تقنية الفيديو المساعد للحكام للموسم القادم؛ لأنها قللت الأخطاء”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي موسى المحياني: “الاتحاد لم يعد لوضعه الطبيعي وهذا الحديث قد يضر الفريق.. الباطن انهار كليًا بسبب تغيير المدرب لمنظومة الفريق المعتاد عليها.. الاتحاد فاز بمركزيته العالية والتي تساعد فيلانويفا على الإبداع”.

واستكمل موسى المحياني تصريحاته الخاصة بمباراة الباطن ضد الاتحاد قائلًا: “سوء الباطن أحد أسباب الخروج والروح الاتحادية لم تكن إلا بنصف اللاعبين .. العميد تعب من بعد فيلانويفا “، ليُعلق وليد الفراج قائلًا: ” فيلانويفا يعرف ماذا يفعل”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “فهد الأنصاري ومحمود كهربا وأحمد العكايشي كانوا أسوأ اللاعبين في مباراة الباطن ضد الاتحاد ويجب عليهم أن يراجعوا مستوياتهم .. عبدالرحمن الغامدي لم يثبت موهبته لأنه يحتاج للاستمرارية .. عبدالعزيز العرياني ظُلم من سييرا”.







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