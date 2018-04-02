الباطن ضد الاتحاد .. سِر إبداع العميد في مباراة كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أطلق برنامج “أكشن يا دوري” استفتاءً بشأن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالعميد خلال مباراة الباطن ضد الاتحاد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال برنامج “أكشن يا دوري” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ما هو سر إبداع الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك ؟”، ووضع عدة اختيارات أمام الجماهير، وهي: سييرا، روح اللاعبين، سوء الباطن.

ورأت غالبية الجماهير أن سر إبداع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في مباراة الباطن ضد الاتحاد هو روح اللاعبين بنسبة وصلت لـ44% بعد حوالي 12 ساعة من إطلاق الاستفتاء، فيما حصل اختيار سييرا 33%، و23% لسوء الباطن.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بمستوى مميز خلال مباراة الباطن ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، ونجح في تحقيق اكتساح الفريق السماوي على أرضه ووسط جمهور بستة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت مباراة الباطن ضد الاتحاد تألقًا من مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد عبد الرحمن الغامدي الذي سجل هدفين وصنع آخر، بالإضافة إلى تسببه في الحصول على ركلة جزاء، وظهر التشيلي كارلوس فيلانويفا بمستوى مميز وأحرز هدفين.

وبعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في مباراة الباطن ضد الاتحاد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، تأهل نادي الاتحاد ليُلاقي الفيصلي في المباراة النهائية، بعدما نجح في إقصاء الأهلي من المسابقة المحلية.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد لتحقيق لقب كأس الملك لإنهاء الموسم الرياضي الجاري ببطولة، خاصة أن العميد يُعاني من تراجع النتائج في الدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل المركز العاشر.







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