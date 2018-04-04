البحرين: 80 مليار برميل من النفط الصخري في الحقل الجديد

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أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة اليوم الأربعاء أنه تم اكتشاف حقل يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل، ما يجعل من المملكة الصغيرة قوة نفطية ضخمة.

وقال الوزير البحريني –خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمنامة- إن العمل جار لتحديد الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل، مشيرًا كذلك إلى أن الحقل يحتوي على كمية من الغاز الطبيعي تتراوح ما بين 10 -20 تريليون قدم مكعبة.

من جانبها أعلنت شركة نفط البحرين بابكو إنه من المتوقع المزيد من الاستكشافات النفطية خلال 5 أعوام.

وكانت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين أعلنت عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخها، إذ اكتشفت موردًا كبيرًا من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

ووصفت اللجنة العليا للثروات الطبيعية بالبحرين أن هذا الاكتشاف يُعد أول اكتشاف منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في البحرين.

وسيساهم تطوير هذا الحقل الجديد في رفد قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.







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