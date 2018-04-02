التحالف يقصف تجمعات ومخازن سلاح الحوثيين في الحديدة

المواطن - الرياض

قصفت قوات التحالف اليوم تجمعات ومخازن سلاح تابعة للحوثيين في مدينة الصالح بالحديدة.

وأكدت مصادر يمنية أنه سمع دوي انفجارات وشوهد دخان كثيف بعد استهداف مخزن السلاح التابع للميليشيا الانقلابية.

ميدانيًا حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تقدمًا جديداً بمديرية القبيطة شمالي لحج، حيث تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية جديدة بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي إن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم ، من تحرير جبل جالس الاستراتيجي في مديرية القبيطة، والمطل على معسكر لبوزة و”نجد قفل”، فيما تواصل قوات الجيش الزحف على مشارف مدينة الراهدة جنوبي تعز.

وذكر المصدر أن قوات الجيش على وشك استكمال تحرير مديرية القبيطة من الميليشيات الانقلابية، موضحاً أن أبطال الجيش يقفون- حالياً- على مشارف مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

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