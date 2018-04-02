التدريب التقني وعبداللطيف يوقعان مذكرة تفاهم لتوظيف 210 متدربين

المواطن - سعيد آل هطلاء

أبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم مع شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة لتوظيف 210 متدربين مبدئين من خريجي المؤسسة بدرجتي الدبلوم والبكالوريوس في تخصص (محركات ومركبات وتسويق)، ولإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في القطاع الخاص من مخرجات المؤسسة.

وقع مذكرة التفاهم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والمدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة عبداللطيف جميل الأستاذ خالد بن مشهور القرني بمقر المؤسسة بالرياض اليوم.

وتضمنت المذكرة التزام المؤسسة بترشيح الخريجين الراغبين في الالتحاق بالوظائف في الشركة من خلال ملتقيات وظيفية بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل، والإشراف على المتدربين خلال فترة تدريبهم بالشركة، إضافة إلى تزويد الشركة بالبيانات والإحصاءات للتخصصات المطلوب التوظيف عليها على مستوى مناطق المملكة.

من جانبها تلتزم شركة عبداللطيف جميل بتوظيف المتدربين الملتحقين والذين قاموا بالنجاح في البرنامج بالشركة بواقع متدرب مبدئي حسب الاحتياج لكل منطقة، والتسويق للبرامج المتاحة ليتمكن المتقدم من التعرف على البرنامج، واستقطاب وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين الراغبين بالالتحاق بالبرنامج، بالإضافة إلى تقديم برنامج تدريبي لمدة 3 أشهر بحسب التخصصات التي تحددها الشركة، وصرف مكافأة تشجيعية بواقع 3000 ريال سعودي شهرياً لكل متدرب أثناء فترة التدريب، إضافة إلى توفير الزي الرسمي للمتدربين المختارين للبرنامج أثناء فترة التدريب.

كما ستقوم شركة عبداللطيف جميل أيضاً بإجراء اختبارات بعد انتهاء فترة التدريب لتحديد من يتم توقيع العقود الوظيفية الرسمية معهم حسب سياسة الشركة، وتقديم راتب أساسي لحملة شهادة الدبلوم بعد توقيع العقد النهائي بواقع 4000 ريال وراتب بواقع 5000 لحملة شهادة البكالوريوس، إضافة إلى تقديم مزايا إضافية للمتدربين.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقعت اتفاقيات مع العديد من جهات القطاع الخاص لتعزيز الشراكة وإتاحة الفرص الوظيفية لمتدربيها في المجالات التقنية والمهنية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتشمل تلك الاتفاقيات الذكور والإناث.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :