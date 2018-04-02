الجابر: الغامدي يُغني نادي الاتحاد عن المهاجم الأجنبي

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر، بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد عبد الرحمن الغامدي بعد تألقه خلال مباراة العميد والباطن ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك.

وكتب سامي الجابر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عبدالرحمن الغامدي ما شاء الله عليه يمتلك إمكانيات عالية منذ بروزه وهو يثبت أنه صاحب حلول لفريقه غيبته الإصابات كثيرًا إذا اهتم بنفسه سيُغني نادي الاتحاد عن الحاجة لمهاجم أجنبي”.

وظهر عبد الرحمن الغامدي بمستوى مميز للغاية خلال مباراة نادي الاتحاد ضد الباطن التي أُقيمت على ملعب الأخير، يوم أمس الأحد، وسجل هدفين في اللقاء.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد إلى نهائي كأس الملك ليُلاقي نظيره الفيصلي الذي فجر مفاجأة كُبرى وصعد إلى المباراة النهائية؛ بعدما أطاح بالنادي الأهلي من الدور نصف النهائي.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد الفوز على الفيصلي في نهائي كأس الملك والتتويج ببطولة هذا الموسم، لتعويض الجماهير عن تراجع المستوى والنتائج في الدوري السعودي للمحترفين.







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