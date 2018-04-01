الجامعة العربية تناقش مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب

المواطن - واس

تستضيف جامعة الدول العربية، غدًا، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث مشروع “القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب”. وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الرامية لمكافحة ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين في شهر أغسطس عام 2016م، وفي شهر مايو عام 2017م، ضمن الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لمواجهة الإرهاب.







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