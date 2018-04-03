الجبير يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع رئيس كوبا

المواطن - واس

استقبل فخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا، في مقر الرئاسة بالعاصمة هافانا اليوم، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ونقل معالي وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوبا، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل.

من جهته قال معالي وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في ختام الزيارة: إن هذه الزيارة لجمهورية كوبا تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الروابط المشتركة والتعاون المثمر في المجالات كافة.

وأضاف معاليه” لدينا توافق حول قضايا عدة، وموقف موحد وثابت في محاربة التطرف والإرهاب، وناقشنا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قضايا المنطقة، وأؤكد أننا ننظر بثقة إلى مستقبل العلاقة بين البلدين الصديقين.







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