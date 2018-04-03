الجرب يتزايد بين طلبة مكة.. مدير التعليم يشبهه بالزكام .. والمتحدث يتجاهل استفسار “المواطن”

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الجرب بين طلبة مدارس مكة، وصاحبها تزايد حالات القلق بين أولياء الأمور، تجاهل متحدث تعليم مكة، طلال الردادي، الرد على استفسار “المواطن” حول انتشار المرض وتزايده بشكل كبير في المدارس، فضلًا عن حالات القلق بين أولياء الأمور في مكة، مفضلًا الردادي التزام الصمت حتى ساعة إعداد الخبر، فيما سيتم نشر توضيح إدارة تعليم مكة في حال تزويد “المواطن” بالرد.

من جانب آخر حاول بعض أولياء الأمور تغييب أبنائهم عن الدراسة خوفًا عليهم من العدوى، ولكن رفضت إدارات بعض المدارس الغياب، محملةً أولياء الأمور تبعات غياب الأبناء عن الدراسة.

وأكد مدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد الحارثي، في مقطع فيديو متداول أن مرض الجرب غير خطير ويشبه الزكام، مطالبًا بعدم تهويل الأمر، فيما شددت وزارة التعليم متابعتها للحالة، بالتعاون مع وزارة الصحة، التي أكدت عدم خطورة المرض وإمكانية علاجه في المراكز الصحية.

إلى ذلك، أوضحت صحة مكة المكرمة لجميع أهالي وقاطني وزوار مكة أن حالات الاشتباه المرصودة لليوم الثاني من الجولات الميدانية وصلت إلى 619 حالة، تمت السيطرة عليها واتخاذ الإجراءات من قبل الفرق الصحية الموفدة من الصحة في المدارس ومنازل المصابين.







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