الجرب_في_مدارس_مكة يثير ذعر الأهالي.. والعيسى: الوضع مطمئن

المواطن - الرياض

أثار انتشار مرض الجرب ببعض المدارس بمنطقة مكة المكرمة، تخوفا لدى المواطنين، ترتبت عليه حالة من الذعر التي رصدتها “المواطن” في غيابات الطلابات,

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعاي تويتر، وسما بعنوان “الجرب في مدارس مكة” معبرين عن تخوفهم من انتشار المرض، متسائلين حول الأسباب وراءه.

وقال معلمون عبر الوسم إنهم حذروا مرارًا من عدم صلاحية بعض المباني المدرسية، مسجلين شكواهم من انعدام الصيانة في بعضها إضافة لزحام الطلاب.

وكان وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أكد اليوم أن الوضع في المدارس التي ظهرت فيها حالات الجرب بمكة مطمئن حتى الآن موضحًا أن الجهات ذات العلاقة تبذل قصارى جهودها للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها.

وعبر حسابها بتويتر كتب الدكتورة لمياء عبدالمحسن “بعد الضجة الإعلامية على موضوع الجرب في مدارس مكه أرسلوا لي ناس كثير متخوفين أن ابنائهم مصابين بالجرب لهذا احببت أن افيدهم هنا”.

وأضافت :”تشخيص الجرب قائم أساسا على الأعراض ومن ثم الفحص الاكلينيكي، وكثيرا من الصور التي وردتني يتبين منها فقاعات مائية صغيرة في أماكن عامة من الجسم”.

الوضع مطمئن

من جهة أخرى التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الحارثي.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم في مدارس العاصمة المقدسة بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة الحالات المشتبه بإصابتها بالجرب، حاثًّا سموه على أهمية توفير كافة الإمكانات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة طلاب وطالبات المدارس في الأحياء التي تم رصد حالات بها.

أعراض مرض الجرب

وتظهر أعراض الجرب في حكة شديدة جدًا في الجلد، تزداد حدتها في ساعات الليل. تظهر الحكة لدى الأطفال والكهول بشكل أكثر حدة، وقد يعاني الأطفال من آثار جانبية حادة تظهر على سطح الجلد.

وتختلف طرق علاج الجرب حيث يتم استخدام أدوية لقتل هذه الطفيليّات التي تسبّب حدوث الإصابة من خلال استعمال بعض المواد والّتي تكون على شكل دهون موضعيّة.

ومن طرق العلاج: استخدام محلول البنزينل بنزويت ويتمّ بدهن الجلد كامل من جهة الرقبة وصولاً إلى القدمين وذلك يكون لمدّة ثلاث أيام قبل النوم.







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