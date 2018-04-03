الجمارك تستقبل طلبات شغل وظائف التفتيش الجمركي عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

تبدأ الجمارك السعودية استقبال طلبات الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وذلك عبر موقع الجمارك الإلكتروني.

وكانت الجمارك السعودية قد أعلنت عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الجمركي وفحص الأمتعة والبضائع والمركبات على النحو التالي:

1- موظف موسمي – لطلاب الجامعات (مطار الملك عبدالعزيز الدولي) بشروط أعلنتها الجمارك على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يتجاوز 25 سنة.

– أن يكون طالباً جامعياً في أي تخصص بمعدل تراكمي لا يقل عن جيد.

– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية.

– اجتياز الفحص الطبي.

– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.

2- مفتش جمركي بشروط أعلنتها الجمارك على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يتجاوز 25 سنة.

– أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات: (لغة إنجليزية، أي لغة أجنبية، محاسبة، قانون، حاسب آلي، إدارة أعمال، إدارة عامة).

– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية والأفضلية للمتحدثين بها.

– اجتياز الفحص الطبي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.

– إجادة استخدام تطبيقات الأوفيس بالحاسب الآلي.

3- أخصائي وسائل حية – سائس (الرياض) بشروط أعلنت عنها الجمارك على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يتجاوز 25 سنة.

– يفضل من لديه إلمام جيد باللغة الإنجليزية.

– ألا يقل الطول عن 170 سم.

– اجتياز الفحص الطبي واختبار الحساسية.

– ألا يزيد الوزن على 80 كجم.

– أن تكون لياقته البدنية عالية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجمارك أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (هنا).







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