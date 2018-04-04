الجمارك تُحبط محاولة تهريب 700 جرام هيروين بأحشاء مسافر

المواطن - أبها

تمكنت جمارك مطار أبها بمنطقة عسير، من إحباط محاولة تهريب (785.5) سبعمائة وخمسة وثمانين جرامًا ونصف الجرام من مادة الهيروين المخدر.

وفي التفاصيل: أوضح مسلم الشويمان، مدير عام جمرك مطار أبها، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي في أحد ركاب الرحلة.

وأضاف أنه تم إخضاعه للتفتيش الذاتي؛ وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها؛ حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على (109) كبسولات تحتوي جميعها على (785.5) سبعمائة وخمسة وثمانين جرامًا ونصف الجرام من مادة “الهيروين” المخدرة؛ مشيرًا إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير عام جمرك مطار أبها، أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعَد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، ولقد هيأت الجمارك السعودية كل السبل التقنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية؛ وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.







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