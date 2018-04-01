الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة ويواصل التقدم 

المواطن- واس

حققت قوات الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًّا جديدًا في محافظة صعدة، عقب عملية ‏عسكرية مستمرة لليوم الثاني على التوالي بمديرية الظاهر، وسط انهيار في صفوف ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن قوات الجيش اليمني ‏تمكنت من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي المطلة وطيبان ‏المطلين على سوق الملاحيظ.‏

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بصعدة، منها ‏تعزيزات في منطقة مران كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأخرى في منطقة كوكبان بمديرية ‏حيدان، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الانقلابية.







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