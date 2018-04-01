الحكم بإعدام لبناني قتل خادمته الفلبينية ووضع جثتها بالثلاجة في الكويت

المواطن - متابعة

حكمت محكمة الجنايات الكويتية غيابياً، اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً على متهم لبناني وزوجته السورية بتهمة قتل خادمتهما الفلبينية ووضع جثتها في الثلاجة.

وكانت السلطات الكويتية اكتشفت، في فبراير المنصرم، جثة تعود لخادمة فلبينية تدعى جوانا دانيلا 29 عاماً في مجمدة بأحد المنازل في الكويت، التي كان يقطنها لبناني مع زوجته السورية، قبل أن يغادرا البلاد قبل عدة أشهر.

ونقلت تقارير صحفية اعترافات المتهم الذي أكد أن الخادمة كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة حين وضعها بنفسه في المجمد، بعد أن أقدمت زوجته على تعذيبها في بيتهما بالكويت.

يذكر أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على المتهم اللبناني، بينما ما زالت زوجته متوارية عن الأنظار.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :