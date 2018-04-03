الحماد: هذه أسباب رد الفعل الهادئ بعد هزيمة نادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الزعيم السابق، سعود الحماد، عن أسباب رد الفعل الهادئ بعد هزيمة نادي الهلال ضد العين الإماراتي بهدفين لهدف، وتوديع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018 من دور المجموعات.

وعلق سعود الحماد على مباراة نادي الهلال ضد العين الإماراتي قائلاً: “هاردلك لجميع محبي نادي الهلال .. ومبروك لجماهير نادي العين الشقيق، ورغم الغيابات والإصابات والظروف التي مر بها نادي الهلال إلا أنه لا زال يُنافس على الدوري وهذا شيء جيد”.

وتابع نجم الزعيم السابق تصريحاته بشأن مباراة نادي الهلال ضد العين الإماراتي قائلًا: “بعد رفع قائمة نادي الهلال المشاركة آسيويًا، أدرك الجميع أن الهلال لن يذهب بعيدًا في البطولة الآسيوية”.

وسرد سعود الحماد أسباب رد الفعل الهادئ على هزيمة نادي الهلال ضد العين الإماراتي، وقال: “سبب ردة الفعل الباردة من جماهير نادي الهلال هي أن الجماهير تريد أن تدعم الفريق من أجل آخر فرصة له هذا الموسم، وهي تحقيق الدوري أمام الأهلي”.

وأضاف: “صحيح أن نادي الهلال سيواجه الأهلي في جدة، لكن عودنا الهلال على الظهور من خلال الأبواب الصعبة، ما أخشاه على نادي الهلال خلال الأيام القادمة قبل لقاء الأهلي هو أن يتأثر بعض اللاعبين، وبالذات قليلي الخبرة، من الخروج الآسيوي”.

واستكمل تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “الأرقام المتواضعة لنادي الهلال آسيويًا نقطتان وثلاثة أهداف خلال دور المجموعات، هي سبب الهدوء الذي نراه في ردود الأفعال بعد الخروج من البطولة”.

واختتم الحماد تصريحاته بشأن مباراة نادي الهلال ضد العين الإماراتي قائلًا: ” نادي الهلال لم يوفَّق في العنصر الأجنبي هذا الموسم.. الآسيوية مهرها غالي .. نادي الهلال بحاجة لصانع لعب مثل كماتشو والتايب”.







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