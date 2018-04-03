الحوثي يسطو على أموال النازحين بعد فشله في تمويل العمليات الحربية

المواطن - الرياض

أخفق الحوثي مجددًا في توفير الأموال اللازمة للعمليات العسكرية في العديد من المناطق التي يسيطر عليها.

وأفادت مصادر بالداخل اليمني فشل الميليشيا الحوثية في جمع تبرعات للمجهود الحربي في كل من جرعا وعياش حيث لم يتمكنوا من جمع أي مبلغ .

وقامت ميليشيا الحوثي بالسطو على الوحدة التنفيذية للنازحين وأغلب مكاتب المنظمات الدولية الإنسانية في محافظة صنعاء وأيضًا قامت بتأخير صرف الحصص الغذائية للشهر الحالي .

ميدانيًا لقي العشرات من ميليشيا الحوثي مصرعهم فيما أصيب عشرات الجرحى قبالة الحدود الجنوبية للمملكة وتمكن التحالف من قطع إمدادات معظم جبهات الميليشيا الحوثية.







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