الحيدر: انتشار الجرب بمدارس مكة كشف وجود خلل في الصحة الوقائية

المواطن - مكة المكرمة

حالة من القلق والترقب انتابت أولياء الأمور وجموع من المواطنين والمقيمين على خلفية انتشار مرض الجرب في مكة المكرمة.

وكانت صحة وتعليم مكة المكرمة قد طمأنوا الأهالي بشأن انتشار الجرب في المدارس مؤكدين أن الوضع تحت السيطرة وأن إغلاق المدارس تم كإجراء احترازي ولتجنب انتقال العدوى يجب عزل المصابين والاهتمام بالنظافة الشخصية فيما وصف مدير تعليم مكة الجرب بالزكام.

بدوره أكده الصحفي محمد الحيدر، المهتم بالشؤون الصحية، في مداخلة مع برنامج الراصد على الإخبارية أن انتشار الجرب كشف وجود خلل في الصحة الوقائية.

وأضاف الحيدر أن انتشار الجرب كشف عدم التزام وزارة الصحة بنقل مهام الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة، مشيراً إلى أن النظام نص على وجود ممرض لكل خمس مدارس أو لكل 1000 طالب وهذا غير مطبق.

وأضاف الحيدر أن الممرض كان بإمكانه التصدي للحالات الأولية وعدم انتشار المرض بهذا الشكل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :