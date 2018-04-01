الخدمة المدنية تكشف موعد دعوة الرجال للمطابقة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن موعد إعلان أسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم من المتقدمين على الوظائف الإدارية للرجال والتي انتهى التقديم عليها قبل أيام.

وقال حمد المنيف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية في تغريدة له عبر تويتر : سيتم مساء اليوم بإذن الله تعالى الإعلان عن أسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم من المتقدمين على الوظائف الإدارية للرجال وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين ١٦-٧-١٤٣٩هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس ١٩-٧-١٤٣٩هـ وذلك في أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وكانت وزارة الخدمة المدنية بدأت عبر نظام جدارة 3 استقبال طلبات شغل الوظائف الإدارية 1439 هـ للرجال خلال الفترة من 08 / 07 / 1439 هـ وحتى 12 / 07 / 1439 هـ.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الخدمة المدنية اعتبارًا من صباح اليوم الأحد استقبال طلبات الخريجات “نساء” للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، عبر نظام جدارة، حيث يستمر التقديم عليها حتى يوم الخميس القادم الموافق 19/ 07/ 1439هـ.

وللتقديم على الوظائف الإدارية عبر رابط جدارة 3 الخدمة المدنية يجب اتباع ما يلي:

الدخول على موقع جدارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي (هنا).

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال كلمة السر التي سبق الحصول عليها عند التسجيل أول مرة في جدارة.

اختيار الجنس ذكر / أنثى.

إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر في الحقل الأخير من رابط موقع جدارة.

الضغط على كلمة دخول موقع جدارة.







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