الخضيري: هذا النوع من القهوة يسبب السرطان

المواطن - الرياض

كشف د.فهد الخضيري، المتخصص في المسرطنات، عن نوع القهوة التي من المحتمل إصابة شاربها بمرض السرطان.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن المقصود بذلك هو القهوة المحروقة، لأنه كلما زاد تحميص القهوة عن الحد المعقول صارت أسوأ صحيًّا، فالتحميص الشديد إلى درجة الاحتراق لكي تصبح شبه سوداء، يجعل القهوة ضارة، لأنها ستتحول إلى مادة “أكريليمايد” المسرطنة.

وأشار إلى أن التحميص الخفيف لحبات البن لتصبح ذات لون بني فاتح لا يجعلها مسرطنة.

وجاء الدكتور الخضيري تعليقًا على قرار محكمة أميركية في ولاية كاليفورنيا، بإلزام شركات ومحلات القهوة بكتابة تحذير على أكواب القهوة بأنها تسبب السرطان، حيث أوضح أن التحذير خاصّ بالقهوة المحروقة (Dark Roasted) بسبب احتواء الطعام المحترق (وكذلك السجائر)على مادة “الأكريلامايد” المسرطنة، ناصحًا بتجنب القهوة المحترقة.







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