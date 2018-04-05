الخضيري يوجه نصيحة مهمة لمرضى السكر والمدخنين

المواطن - الرياض

نصح د.فهد الخضيري، عضو اللجنة الوطنية للطب البديل والعالم المتخصص في أبحاث المسرطنات، المصابين بالسكر أو المدخنين، إذا كان لديهم ضغط، بطلب من الطبيب حساب احتمالية إصابته بأزمة قلبية خلال 10 سنوات.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت مصاباً بالسكر، أو مدخناً، أو لديك ضغط فاطلب من الطبيب أن يقوم بحساب احتمالية الإصابة بأزمة قلبية خلال 10 سنوات (حسب دراسة فرامنغهام)”.

وأضاف الخضيري ” بالتالي يمكن أن تقوم بإجراءات تقيك بإذن الله مثل تخفيض الكولسترول، وتخفيف الوزن، وتناول الأسبرين وذلك من خلال الرابط التالي هنا “.







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