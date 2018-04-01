الدوري الإنجليزي .. أرقام مميزة لفريقَي أرسنال وتشيلسي

المواطن - مروة نبيل

تستمر منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، بمباراتين الأولى بين فريقي أرسنال وستوك سيتي، والثانية تجمع تشيلسي بنظيره توتنهام هوتسبير.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره ستوك سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي عند الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة على إستاد الإمارات.

ويتألق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال خلال مباريات ستوك سيتي سواء في الدوري الإنجليزي أو جميع المسابقات الأخرى، حيث فاز المدفعجية في آخر 15 مواجهة خاضها على أرضه أمام ستوك.

وأضاف حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” على “تويتر”، أن النجم الألماني مسعود أوزيل ساهم في تسجيل 5 أهداف خلال 5 مواجهات خاضها كأساسي ضد ستوك سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي حيث أحرز هدفين وصنع 3 آخرين.

وفي المباراة الأخرى، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي على ملعب “ستامفورد بريدج”، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

ويملك الفريق الأول بنادي تشيلسي أرقامًا مميزة في مبارياته ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث لم يخسر البلوز في آخر 27 مواجهة خاضها على أرضه ووسط جمهوره أمام توتنهام في البريميرليج.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تشيلسي فاز على توتنهام 18 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتعادل في 9 مواجهات.

وتابع حساب “أوبتا” الرسمي على “تويتر”: “سجل لنادي تشيلسي 51 لاعبًا مختلفًا أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك باستثناء الأهداف الذاتية، أكثر من أي فريق أمام آخر في البريميرليج”.







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