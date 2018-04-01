الدوسري يباشر عمله رئيساً للمحكمة التجارية بالرياض

المواطن - الرياض

باشر فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري مؤخرًا مهام عمله رئيساً للمحكمة التجارية بالرياض .

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر قراراً بتعيين فضيلته رئيسًا للمحكمة التجارية بالرياض.

من جانبه رفع الشيخ الدوسري الشكر والتقدير لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على الثقة الغالية بتعيينه رئيساً للمحكمة التجارية بالرياض، مثمناً دعم معاليه المتواصل لكل ما تحتاجه المحاكم وتطوير العمل القضائي مما ساهم في تحقيق نقلة في سرعة الإنجاز وإنهاء القضايا والمعاملات بكل دقة ويسر يلمسها المراجعون للمحاكم والدوائر القضائية .







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