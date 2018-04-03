السهلاوي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ.. ما هي؟

المواطن - مروة نبيل

وجَّه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الأول، محمد السهلاوي، رسالة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر محمد السهلاوي صورة له بصحبة رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه الكبير بجميع اللاعبين بشكل عام واهتمامه بي بشكل خاص”.

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تغريدته قائلاً: “وأعده وأعد الجمهور السعودي بتقديم أفضل ما لدي خلال الفترة القادمة بإذن الله”.

ويُعاني محمد السهلاوي من تراجع شديد في المستوى خلال الفترة الماضية؛ ما دفع الجماهير لتوجيه انتقادات حادة له، وطالب البعض باستبعاده من المنتخب السعودي لحين عودته إلى مستواه المعهود.

وانتقد تركي آل الشيخ مستوى محمد السهلاوي خلال مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية، التي أُقيمت في بروكسل وانتهت بهزيمة الأخضر برباعية، استعدادًا لمشاركة المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأعلن تركي آل الشيخ بعد ذلك عبر حسابه على “تويتر”، عن الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام نجم نادي النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ أسابيع، وتمنى أن يكون مُفيدًا للاعب.

ويأمل تركي آل الشيخ استعادة محمد السهلاوي لمستواه المعهود والتألق خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 المُقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :