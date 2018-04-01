السوق المالية تعلن تعليق تداول سهم ميدغلف

المواطن - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية تداول ، تعليق تداول سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 1 أبريل 2018 حتى إعلان الشركة قوائمها المالية (النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2017).

وقالت شركة السوق المالية تداول ، في بيان لها، إنه نظراً لعدم التزام شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، بالإعلان عن قوائمها المالية (النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2017) خلال المدة النظامية المحدّدة في قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9 / 4 / 1439هـ) الموافق (27 / 12 / 2017م)، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9 / 4 / 1439هـ) الموافق (27 / 12 / 2017م)، تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تعليق تداول سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في السوق ابتداءً من يوم الأحد 15 / 07 / 1439هـ، الموافق 01 / 04 / 2018م.

وأضافت السوق المالية أن تعليق تداول أسهم ميدغلف يستمر حتى إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، قوائمها المالية (النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2017).







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