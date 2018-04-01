السياحة تتوج نادي المسافر كأفضل وكالة سفر لعام 2017

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تم تكريم عبد الرازق الزهراني صاحب وكالة نادي المسافر الحاصل على جائزة أفضل وكالة سفر وسياحة على مستوى المملكة لعام 2017 ضمن الفائزين بجوائز التميّز السياحي في 38 فئة.

وحضر التكريم نائب رئيس الهيئة وعدد من الشخصيات والجهات التي فازت بجوائز التميّز السياحي السعودي في دورتها الحالية. وقال الزهراني إن الجائزة تمثل دافعاً قوياً بالنسبة لهم في مواصلة عطائهم وجهودهم في تطوير النشاط السياحي في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الجوائز تتميز بالمكانة وحافز للمجتهدين مما جعل المنافسة قوية بين الجهات العاملة في القطاع السياحي، مشيداً بدور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الاهتمام بالقطاعات السياحية المختلفة ورعايتها جوائز التميّز التي تسهم في تطوير قطاعات الضيافة والإيواء والسياحة والسفر.







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