الشباب يوقع مخالصة مالية مع نجمه

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع مخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالليث، الجزائري محمد بن يطو.

وقال حساب الشباب الرسمي على “تويتر”: “توصلت إدارة نادي الشباب إلى اتفاق مع المحترف الجزائري محمد بن يطو على توقيع اللاعب مخالصة مالية والتنازل عن بقية مستحقاته المالية، وذلك بعد عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتمديد عقده”.

وتابع نادي الشباب في بيانه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بدورها، قدمت إدارة الليث شكرها للاعب محمد بن يطو على الفترة المميزة التي قضاها مع الشباب، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة”.

وكان محمد بن يطو قد حصل على رخصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بفسخ تعاقده مع نادي الشباب، دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس إدارة الليث؛ لعدم تسلمه رواتب الـ5 أشهر الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة.







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