الصنيع: آخر فريق ساعدته الظروف هذا الموسم نادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حمد النصيع، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد فوزهم على الباطن في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك وظهورهم بمستوى مميز خلال اللقاء.

وأبدى حمد الصنيع سعادته بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وقال: “رجال نادي الاتحاد كانوا بالموعد وقاموا بواجبهم على أكمل وجه.. شكرًا للإخوان في الباطن قدموا مباراة رائعة ووصلوا إلى مرحلة متقدمة بالبطولة”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “نتمنى أن نقدم نهائي متميز أمام الفيصلي، وتكون مباراة تليق باسم البطولة.. آخر فريق ممكن يقال عنه إن الظروف ساعدته في هذا الموسم هو نادي الاتحاد”.

وأضاف: “النتيجة هي الأهم في كرة القدم، وكنا الأحق بهذه النتيجة نظير التحضير الذي سبقها.. مهما كانت ظروف نادي الاتحاد فالإنجاز هو تحقيق البطولة وليس الظهور بالمستوى أو الوصول للنهائي فحسب، وسنعود لجدة ونبدأ التحضير للنهائي بإذن الله”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “كانت فرحة العكايشي في غرفة الملابس أكثر من فرحته على أرضية الملعب، ولاعبو نادي الاتحاد بالفعل رجال، تحملوا كل الظروف وأثبتوا أنهم يستحقون اللعب بهذا النهائي وحمل لقب البطولة الأغلى على قلوبنا جميعًا”.

وواصل رئيس نادي الاتحاد تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “الفيصلي هذا الموسم فريق طموح ومتمكن وظهر بمستوى جيد، وأكبر دليل مكانه في سلم ترتيب الدوري”.

واختتم حمد الصنيع تصريحاته قائلًا: “جمهور نادي الاتحاد يستحق كل التعب الذي نمر به، وسنتبادل معهم التبريكات على لقب هذه البطولة بإذن الله”.







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