الصنيع: الاتحاد أبرز المتضررين هذا الموسم.. وكأس الملك هدفنا

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حمد الصنيع، أن هدف الفريق الأول لكرة القدم بالعميد هو الحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مُشددًا على أن الاتحاد عانى كثيرًا خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وقال الصنيع: “الاتحاد من أكبر الأندية التي تعرضت للمعاناة هذا الموسم، وأشكر لاعبي الفريق على صبرهم وتقديرهم لظروف النادي.. تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كان الهدف الأول منذ تكليفنا بإدارة النادي”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “الإعداد لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين يختلف عن التحضير لمباريات الدوري وسخرت خبرتي لإعداد الفريق مع باقي الأجهزة الفنية والإدارية”.

وأضاف: “وقفة جماهير الاتحاد مع ناديها هذا الموسم مشهودة وتستحق على وفائها أن تفرح بإنجاز كبير بإذن الله تعالى، وجميع القضايا معروفة ومحصورة لدينا ونعمل على تفاديها ونادي الاتحاد يحق له التسجيل في الموسم المقبل بإذن الله”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “اجتمعت مع المدرب ووضعنا خطة الإعداد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. سنُقيم معسكر إعدادي يتضمن مباريات ودية لتجهيز الفريق واللاعبين، وسنسعى لحسم ملف تجديد عقد مدرب الفريق لويس سييرا قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نواف المقيرن على علم بكل شيء داخل نادي الاتحاد وأخذت رأيه في التجديد مع سييرا، وهو لديه رغبة في التجديد مع المدرب، ونواف المقيرن وعد سييرا بتوفير كافة احتياجاته الفنية في الموسم المقبل”.

واختتم حمد الصنيع تصريحاته قائلًا: “مهما كان حجم المعاناة التي يمر بها نادي الاتحاد يبقى ثابت وعريق، ويستحق أن يعود إلى منصات التتويج.. وأتمنى أن تتولى الإدارة الجديد النادي وفريق الاتحاد بطل”.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد اكتساحه لنظيره الباطن بنتيجة 6/ 2، وسيُلاقي فريق الفيصلي في المباراة النهائية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :