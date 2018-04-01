الصنيع: حالة الإرباك لن تؤثر على الاتحاد ضد الباطن

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حمد الصنيع، أن حالة الإرباك وظروف الطيران التي تعرض لها العميد لن تؤثر على اللاعبين في مباراة الاتحاد ضمن الباطن ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستُقام، مساء اليوم الأحد.

وكان من المُقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الباطن يوم أمس السبت، إلا أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مواجهة نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لمدة 24 ساعة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطيران المتمثل بإلغاء الرحلات.

وقال حمد الصنيع عن مباراة الاتحاد ضد الباطن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين : “المباراة تتطلب من الجميع بذل أفضل ما لديه، للوصول إلى أغلى البطولات، وواثق من حرص اللاعبين على ذلك”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد خلال التصريحات التي نقلها حساب العميد الرسمي على “تويتر”: “حالة الإرباك التي صاحبت برنامج إعداد مباراة الاتحاد ضد الباطن بسبب ظروف الطيران، لن يكون لها تأثير بإذن الله على الفريق في اللقاء”.

وأضاف حمد الصنيع قائلًا: “وصول فريق الباطن إلى هذا الدور من البطولة، يؤكّد أنه جدير بالاحترام، وهو استمرار لمستواه المميز هذا الموسم”، واختتم تصريحاته قائلًا: “جماهير الاتحاد الوفية تستحق أن تفرح، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الغاية”.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه التاريخي على النادي الأهلي وينتظر الفائز من مباراة الاتحاد ضد الباطن اليوم.







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