الضمان الاجتماعي بالشمالية يوجه رسالة للمستفيدين والمستفيدات

المواطن - الشمالية

دعا الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً بإدارات التمكين بالمكتب الرئيسي في عرعر والمكاتب الفرعية في كل من محافظة رفحاء ومحافظة طريف، المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي وأبناءهم التي تتراوح أعمارهم من 18 إلى 50 عاماً ، والقادرين على العمل, الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط التالي: (هنا) ، وتسجيل بياناتهم ليتمكنوا من الحصول على وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية في القطاع الخاص.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية سميحان بن عايد الشمري, أن إطلاق هذا النوع من المبادرات يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.







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