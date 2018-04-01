الطقس في المدينة : أمطار حتى الثامنة مساء

المواطن - المدينة المنورة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة المدينة المنورة.

وقالت الأرصاد في تنبيه لها عن الطقس في المدينة اليوم إن الحالة الجوية المتوقعة تشمل المدينة المنورة، مهد الذهب، السويرقية، الحناكية، والأجزاء الشرقية من المنطقة وسوف تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تكوّن حزام سحابي يمتد من مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة إلى شمال شرقها مارًّا بوسطها.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقريرها أنه لا تستبعد أن تكون تلك الأمطار مصحوبة بتساقط زخات من البرد على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، كذلك على منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض خاصة الغربية والشمالية الغربية منها، يمتد تأثيرها إلى المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

وكانت المدينة المنورة قد تعرضت مساء أمس إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المنطقة.







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