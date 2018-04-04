العقيد المالكي: ميليشيا الحوثي وراء احتراق مخازن برنامج الغذاء العالمي

المواطن - الرياض

كشف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا من ميناء الحديدة لكنه انفجر؛ ما أدى لاحتراق مخازن برنامج الغذاء العالمي، مؤكدًا أن صعدة تعد منفذ دخول الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية.

وأشاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالموقف الأميركي إزاء تهديدات ميليشيا الحوثي الانقلابية للملاحة الدولية.

وأكد المالكي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، بالرياض، أن أكثر من مليوني يمني استفادوا من تدفق المساعدات والمواد الأولية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية النظر إلى أن التحالف عمل على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي تحول ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.

ورحب المالكي بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة من قبل الحوثيين، كما عدد حوادث إطلاق الصواريخ الباليستية وعمليات اعتراضها من القوات السعودية.

وأكد المالكي أن ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما تهدد الملاحة الدولية بزوارق مفخخة.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن قوات الشرعية اليمنية تواصل نزع الألغام والتقدم غربًا، كما تشن عمليات هجومية في تعز بدعم من التحالف، وقد تمكنت من السيطرة على كامل مديرية الشريجة.

وتابع المالكي قائلًا: إن الصواريخ الباليستية للميليشيات تنطلق من صعدة وشمال عمران، وإن التحالف استهداف اليوم معامل تصنيع زوارق مفخخة للميليشيات في الحديدة.

وكشف العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية أطلقت على السعودية 107 صواريخ وأكثر من 66 ألف مقذوف، لكن نظام الدفاع الجوي أثبت كفاءته في التصدي لصواريخ الميليشيات.

وأردف: “نملك زمام المبادرة أرضًا وجوًّا وبحرًا، ونعمل على تأمين الملاحة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر”.







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