العين تفوق على الهلال في الشوط الأول

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي العين الإماراتي في التفوق على حساب ضيفه نادي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان نادي الهلال تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب محمد البريك في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية، بينما سجل لنادي العين اللاعب ماركوس بيرج هدفين من ضربتي جزاء.

وتأخر الهلال في النتيجة في الشوط الأول وذلك بسبب عدم التركيز في الهجمات والتي أتيحت له خاصة في أول 20 دقيقة من عمر الشوط الأول بجانب ضعف خط الدفاع وارتكابه لأخطاء ساذجة كلفته حصول نادي العين على ركلتي جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وفي حال خسر نادي الهلال المباراة أمام نادي العين فسيودع الزعيم بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ32 في مفاجأة ستكون صادمة وقوية لجماهير نادي الهلال.

وكان نادي الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين حيث تعادل الهلال مع أوراوا في الرياض، وخسر الزعيم في لقاء العودة في اليابان بنتيجة هدف دون رد.

وفي حال توديع الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا فسيركز الزعيم على الفوز في آخر مبارتين متبقتين له في الدوري السعودي للفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي وتحت قيادة مدربه الحالي، الأرجنتيني خوان براون.







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