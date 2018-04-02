العين ضد الهلال الأبرز.. 4 مباريات في دوري أبطال آسيا اليوم

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 بـ4 مباريات اليوم، أبرزها مواجهة العين ضد الهلال السعودي.

وتنطلق مباريات اليوم من الجولة الخامسة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 بلقاء ناساف كارشي وبرسبوليس الذي سيُقام في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على إستاد كارشي.

ويحتضن إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، مباراة العين ضد الهلال في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، التي ستنطلق عند الخامسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل مباراة العين ضد الهلال اليوم، يملك الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم نقطتين فقط يتذيل بهما المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018، فيما يحتل الفريق الإماراتي المركز الثالث بـ4 نقاط.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال طهران الإيراني مع نظيره الريان القطري ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 على إستاد آزادي، في الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.

وفي السادسة مساءً بتوقيت المملكة، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري نظيره الوصل الإماراتي في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 وسيُقام اللقاء على إستاد جاسم بن حمد.

وتُعتبر مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 من الجولات الحاسمة للأندية، حيث تتبقى جولة واحدة فقط؛ الأمر الذي يدفع جميع الفرق لتحقيق الفوز وعدم خسارة مزيد من النقاط، لضمان التأهل إلى الدور التالي.







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